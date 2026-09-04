Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:25

Titulo nota capitulada

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Cheirinho de pizza no ar. O ministro do STF Gilmar Mendes disse que a culpa da crise do Supremo é do seu colega André Mendonça. Facilita e vão culpá-lo pela insolvência do Banco Master.

Notícias relacionadas