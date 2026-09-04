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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:25

Parece que foi ontem

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Jornal do Comércio
Certo, não é pra tanto, porque completar 58 anos de jornalismo tem que ser visto pelas mentes de mais de meio século. Mas posso garantir que lembro perfeitamente do dia em que o jornalista Ademar Vargas de Freitas, colega da Faculdade de Jornalismo da Ufrgs, me encontrou na entrada do Centro Acadêmico Franklin Delano Roosevelt para dizer que havia uma vaga para repórter da madrugada na Zero Hora.

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