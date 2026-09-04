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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:25

Sui generis

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Jornal do Comércio
Expressão latina que significa "de seu próprio gênero" ou "único em sua espécie". O Brasil se enquadra neste título por uma série de razões, mas uma delas é querer diminuir a carga semanal de trabalho dos assalariados sem aumento de produtividade. Nem o maná bíblico caindo dos céus foi tão milagroso.

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