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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:25

Vítimas de golpes

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Jornal do Comércio
Colunista de um grande jornal econômico escreve artigo com o título "Por que tanta gente cai em golpes?" De firma cartesiana, dá para dividir esse grande público em dois blocos: os que acreditam em Papai Noel e os que querem ganhar dinheiro fácil. Talvez seja a maioria.

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