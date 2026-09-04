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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:25

Biocombustíveis em Porto Alegre

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Jornal do Comércio
Maior fabricante de biocombustíveis do Brasil, a Be8, de Passo Fundo, assinou contrato com a prefeitura de Porto Alegre durante a Expointer, para abastecer a frota de ônibus da Capital. Em um primeiro momento, será realizado um teste a partir do Be8 Bevant, que pode substituir integralmente o diesel convencional sem a necessidade de adaptação em motores e reduzindo emissões de CO2.

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