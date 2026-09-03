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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:00

Tradicional evento do Banrisul com jornalistas é destaque na Expointer

PG3 Coletiva Banrisul na Expointer 2026

PG3 Coletiva Banrisul na Expointer 2026

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Mais uma edição da Expointer e mais uma vez um evento na semana da feira maior gaúcha se destacou: o almoço de confraternização dos jornalistas com a diretoria do Banrisul, presidente Fernando Lemos à frente. O dirigente enfatizou que o agro gaúcho é forte e não está quebrado como querem alguns, mas o governo federal precisa urgentemente regulamentar a MP que trata da renegociação das dívidas.

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