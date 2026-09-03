Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

A onda Cury I

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Convém separar umas fichas e seguir a trajetória do candidato do Avante ao Planalto, Augusto Cury, nas pesquisas. Na Quaest divulgada ontem, ele está com 10% e se isola na terceira posição. Em outras duas pesquisas anteriores de outros institutos, ele marcou 8,5% e 11% respectivamente. Em um eventual segundo turno, ele teria 34% contra 40% de Lula (PT). Nada mal para quem está recém subindo a escada.

Notícias relacionadas