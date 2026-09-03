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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

A onda Cury II

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Jornal do Comércio
Sedento de sangue novo, boa parte do eleitorado vê nele - provisoriamente - uma fuga da polarização. Na mesma pesquisa Quaest, divulgada ontem, no segundo turno dá empate entre Lula (42%) e Flávio Bolsonaro (41%), do PL. A rápida ascensão de Cury nas redes sociais se justifica pelo eleitorado cristão. O escritor e psiquiatra foi ateu e hoje se declara um "cristão sem fronteira".

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