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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

No pincel

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Jornal do Comércio
Como para o povão Supremo e governo são a mesma coisa, é inevitável que o escândalo respingue na candidatura Lula. Por isso mesmo, é possível que desta vez o ministro Alexandre de Moraes vá para o sacrifício, se depender do Palácio. Amigos amigos, negócios à parte. De qualquer forma, o envolvimento de Moraes é tamanho que será impossível que o próprio Supremo passe a mão.

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