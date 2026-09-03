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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

Empresariado e o agro

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Jornal do Comércio
O almoço teve a presença de empresários peso-pesado do Rio Grande do Sul. Passaram pela Casa JC o diretor da CMPC, Antonio Lacerda; o presidente da Be8, Erasmo Battistella; o presidente da cooperativa Cotrijal, Nei Manica; o presidente da Fiergs, Claudio Bier; o presidente do Conselho do Grupo Panvel, Julio Mottin, e Joarez Piccinini (Randoncorp).

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