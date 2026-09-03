Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

Mar de lama, o retorno

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Tem horas que uma palavra apenas define a que ponto chegaram as relações entre entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras altas autoridades citadas nesse bafafá, que tem uma nova edição revista, enriquecida e ampliada. Ela é: promiscuidade. E se na primeira versão os mísseis divulgados pela jornalista Malu Gaspar de O Globo atingiram o Supremo e perifericamente o Poder, desta vez atingiu o núcleo do reator. Não precisava ser profeta para saber que mais dia menos dia o imponderável perderia o "im".

Notícias relacionadas