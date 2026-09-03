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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

Palpos de aranha

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Jornal do Comércio
Significa estar em uma situação difícil, embaraçosa ou em apuros, precisando encontrar uma saída com urgência. Quem está nesta situação é o ministro Alexandre de Moraes, mas não só ele: o presidente da corte, Edson Fachin, também está vulnerável. O Supremo sangra.

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