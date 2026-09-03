Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

Porém...

Compartilhe:
Jornal do Comércio
...e sempre tem um, enquanto o balconista, a diarista, o peão de obra, o ajudante de caminhoneiro, o pintor de paredes, o vigia noturno e todo andar de baixo e do porão não souberem quais vem a ser os nomes citados nesse rolo todo, o vaso do reator contém o derretimento do núcleo.

Notícias relacionadas