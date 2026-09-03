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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

A insustentável leveza do ser

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Jornal do Comércio
Chega a ser engraçada a manifestação do titular da PGR dizendo que é nula a investigação do ministro do STF André Mendonça. É como se deparar com uma tsunami e tentar contê-la com uma folha de papel.

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