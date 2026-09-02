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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 18:11

Jornal do Comércio promove encontros de peso na Expointer

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
JC
O tradicional almoço do Bradesco na Casa do Jornal do Comércio na Expointer reuniu autoridades e grandes empresários na quarta-feira (2). O vice-presidente executivo do banco, José Ramos Rocha Neto, acompanhado de executivos, foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo presidente do Conselho, Mércio Tumelero. Na foto, também estão o governador Eduardo Leite e o secretário estadual de Comunicação, Caio Tomazeli, que também participaram do evento. 

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