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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 20:02

O retrofit de prédios está na moda em Porto Alegre

fernando albrecht/divulgação/jc
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Fernando Albrecht
Comprar prédios velhos, submetê-los a uma cirurgia plástica para depois vendê-los para abrigar residenciais é tendência firme no mercado. O retrofit está na moda e, se é para adequá-lo ao mercado porto-alegrense, uma série de prédios antigos do Centro já foi "retrofitado" e outro tanto está à espera de investidores.

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