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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

Sérgio Goldsztein

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Jornal do Comércio
Faleceu, aos 83 anos, o empresário com larga experiência na construção civil na empresa que leva seu sobrenome e na Wollens, que foi também marca famosa no ramo de roupas masculinas no passado. O desaparecimento desta e de outras lojas de grife no Centro marcou o início da decadência da área.

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