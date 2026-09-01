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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

O alerta de Mister Gates

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Jornal do Comércio
Em manifesto de 12 páginas, o fundador da Microsoft, Bill Gates, alerta para os perigos da IA. Na visão dele, a sociedade está mal preparada e mal equipada para lidar com os avanços dessa nova tecnologia. Bem, alguns malefícios da IA já envenenam nosso dia a dia. Ainda estamos na era do deslumbramento, assim como os índios ficaram maravilhados com as mudanças presenteadas por Pedro Álvares Cabral. Depois veio a conta em forma de doenças e exploração.

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