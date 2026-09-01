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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

Erro primário

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Jornal do Comércio
Lula bailou na curva ao dizer na entrevista para a a Globo que não conhecia a lobista Roberta Luschinger - segundos depois, as redes sociais mostraram fotos dos dois juntos. Em tempos de memória instantânea na internet, foi temeridade fazer esta afirmação, mesmo que a conhecesse de forma casual. E chamá-la de "pilantra" a deixou possessa. É um arquivo vivo.

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