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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

Folgados & necessitados

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Jornal do Comércio
Em nenhuma outra época da história recente do Brasil se viu tanta gente pedindo dinheiro nas ruas. Há os que realmente precisam, mas também há os espertalhões que têm preguiça de procurar emprego. Alguém sempre lhes alcança um troco.

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