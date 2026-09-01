Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

Helicópteros no HPS

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Embora o novo prédio do HPS, na rua José Bonifácio, vá ser dotado de toda a tecnologia médica, não terá heliponto no terraço. O espaço para pouso de helicópteros capazes de carregar macas é exíguo, e ventos laterais podem desestabilizar a aeronave de asas rotativas, com risco da cauda se chocar com obstáculos laterais. O heliponto ficará em frente, já na área da Redenção.

Notícias relacionadas