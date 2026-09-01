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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

Termômetro no bolso

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Jornal do Comércio
Existem alguns termômetros que detectam se a população vai bem ou vai mal no vil metal. Dois deles: filas - ou não - nas loterias quando o sorteio acumula bem acumulado; filas - ou não - em padarias de prestígio no final da tarde, especialmente nas sextas-feiras. Em regra, o dinheiro começa a escassear do dia 16,17 do mês em diante, para só retornar a partir do dia 30, quando em boa parte rola o vencimento o cartão. Sexta passada foi um deserto no Centro.

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