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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

Segundo tempo

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Jornal do Comércio
Duas pesquisas ouriçaram gregos e troianos. A Nexus/BT Pactual colocou Lula 6 pontos à frente de Flávio Bolsonaro e empate técnico no segundo. A novidade é a subida de Augusto Cury (Avante), com 11%. No Atlas Intel, o médico, psiquiatra e escritor Cury também deu uma subida e está em terceiro, com 7,8%. A novidade, se é que se pode chamar assim, é a apertada margem de Lula no segundo turno em relação a praticamente todos os candidatos. Interessante é que a alta de Cury é acompanhada pela queda de Renan Santos. Um bom resumo da ópera seria todos contra um.

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