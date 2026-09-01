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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:25

Quem é quem no Congresso

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Jornal do Comércio
Também entrevistado pela Globo, o candidato a presidente Renan Santos (Novo) disse que o eleitor vai botar "300 bandidos" no Congresso. Em 1993, Lula disse que existem pelo menos "300 picaretas" no Congresso. Hoje Lula não diria isso, porque precisa do voto dos picaretas para governar.

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