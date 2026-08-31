Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:31

Motociclistas ganham uma linha de crédito para comprar ou trocar de montaria

fernando albrecht/especial/jc
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Pobres ou ricos, os motociclistas que usam as duas rodas como ganha-pão não podem se queixar do governo. Acabaram de ganhar uma linha de crédito subsidiado que vai custar R$ 16 bilhões para os cofres públicos e atenderá todos que queiram comprar ou trocar de montaria até 160 cilindradas. Casualmente, quase o mesmo valor retirado da saúde e da educação para 2027. São 38 milhões de motos no País, um crescimento de 45% em 10 anos.


Folgados & necessitados

Em nenhuma outra época da história recente do Brasil se viu tanta gente pedindo dinheiro nas ruas. Há os que realmente precisam, mas também há os espertalhões que têm preguiça de procurar emprego. Alguém sempre lhes alcança um troco.


Termômetro no bolso

Existem alguns termômetros que detectam se a população vai bem ou vai mal no vil metal. Dois deles: filas - ou não - nas loterias quando o sorteio acumula bem acumulado; filas - ou não - em padarias de prestígio no final da tarde, especialmente nas sextas-feiras. Em regra, o dinheiro começa a escassear do dia 16,17 do mês em diante, para só retornar a partir do dia 30, quando em boa parte rola o vencimento do cartão. Sexta passada foi um deserto no Centro.


Helicópteros no HPS

Embora o novo prédio do HPS, na rua José Bonifácio, vá ser dotado de toda a tecnologia médica, não terá heliponto no terraço. O espaço para pouso de helicópteros capazes de carregar macas é exíguo, e ventos laterais podem desestabilizar a aeronave de asas rotativas, com risco da cauda se chocar com obstáculos laterais. O heliponto ficará em frente, já na área da Redenção.

Notícias relacionadas