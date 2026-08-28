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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 00:25

Tempos de Cabeleira

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Jornal do Comércio
De vez em quando alguém mais curioso me pergunta se, antigamente, os políticos eram melhores que os de hoje. Cada tempo com suas particularidades e a moralidade, sem dúvida, tinha regras não escritas bem mais rígidas. Digamos que os escândalos protagonizados por políticos fossem em número bem menor, mas segredos mais obscuros eram mais difíceis de virem à lume porque a imprensa era outra.

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