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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 00:25

O que eles disseram

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Jornal do Comércio
"A reforna tributária vai muito além do departamento fiscal. A nova estrutura tributária terá efeitos sobre formação de preços, margens, contratos, cadeia de fornecedores, aproveitamento de créditos, capital de giro e fluxo de caixa. Em algumas empresas, poderá inclusive alterar decisões sobre onde produzir, de quem comprar e como estruturar determinadas operações". (Rubens Tavares, CEO da BMS Consultoria Tributária).

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