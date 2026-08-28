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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 00:25

De tirar o chapéu

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Jornal do Comércio
Já se passou muito tempo desde o último boletim médico dando conta que o presidente Lula se submeteria a 18 sessões preventivas de radioterapia. Desde o tombo no banheiro ele passou a usar chapéu e até hoje continua usando esse adereço capilar.

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