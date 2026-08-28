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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 00:25

Para acabar com o tráfico

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Jornal do Comércio
Todos os candidatos estão cheios de fórmulas para combater os traficantes e devolver a paz aos territórios ocupados por eles. Estão sonhando. Para acabar com o tráfico precisa antes acabar com o exército de cheiradores de cocaína e consumidores de outras drogas. O que é sonhar de olhos abertos.

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