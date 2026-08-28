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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 00:25

Foi mal

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Jornal do Comércio
O candidato Renan Santos (Missão) caiu bem direitinho no conto da bomba atômica armado pela Globo. Os apresentadores resgataram uma declaração dele sobre o Brasil ser uma potência nuclear, espicharam o assunto e ele embarcou. Minutos preciosos perdidos em um delírio nuclear.

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