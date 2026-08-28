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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 00:25

É outra a bomba

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Jornal do Comércio
Essa sim está destruindo o Brasil e sufocando o comércio, deixando na esteira uma sucessão de falências e recuperações extrajudiciais - a última é o Habib's. É uma bomba de 88 milhões de brasileiros na inadimplência ou prestes a se tornarem inadimplentes. É curioso que na década de 1970 o governo dizia "poupe" e hoje diz "gaste".

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