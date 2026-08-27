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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 19:07

Exposição apresenta belas fotografias feitas por médicos

SÉRGIO DE PAULA RAMOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O beija-flor do gênero colibri bate as asas de 50 a 80 vezes por segundo, é a única ave que pode pairar no ar e voar para todos os lados, inclusive para trás. Seu coração chega a bater 1.000 vezes por minuto e em repouso entre 500 e 600. Para isso, precisa de enorme quantidade de energia e abastece enquanto voa. Não admira que seja tão fotografado. Faz parte de exposição de fotos com temas diversos reunidas por nove integrantes da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina na mostra "Médicos Fotografam". Inaugura no dia 2 de setembro na Casa da Memória Unimed Federação RS, rua Santa Terezinha, 263, em Porto Alegre.

Historinha de sexta

Tempos de Cabeleira

De vez em quando alguém mais curioso me pergunta se, antigamente, os políticos eram melhores que os de hoje. Cada tempo com suas particularidades e a moralidade, sem dúvida, tinha regras não escritas bem mais rígidas. Digamos que os escândalos protagonizados por políticos fossem em número bem menor, mas segredos mais obscuros eram mais difíceis de virem à lume porque a imprensa era outra.

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