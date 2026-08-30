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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 00:25

Fila imensa em shopping mostra falhas da tecnologia

Movimento foi registrado para pagar estacionamento no Pontal Shopping

Movimento foi registrado para pagar estacionamento no Pontal Shopping

/Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino

Essa cena de dezenas de pessoas aguardando longos minutos para pagar o estacionamento no Shopping Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, demonstra o quanto a tecnologia não substitui 100% as pessoas. Na hora que o sistema cai e os totens não funcionam, elas fazem falta para evitar o caos.

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