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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:30

Festa que nasceu da vontade de preservar uma tradição

Kassandra Dorneles/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
Qual evento do Interior pode ser traduzido como "uma festa que nasceu da vontade de preservar uma tradição" e que é sagrada pelos munícipes ? Ora, é o Kerb, que nasceu nas colônias alemãs para festejar o padroeiro desde o século XIX. Nova Petrópolis terá o 21º Kerb im Tannenwald dias 17, 19 e 20 de setembro, na localidade de Pinhal Alto. Por sinal, terra Natal do colega Affonso Ritter, que está com o pé que é um leque para a bailanta teuta.

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