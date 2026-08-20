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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 19:29

Os dois lados da neblina na serra gaúcha

Pg 3 Gramado, neblina, Festival de Cinema

Pg 3 Gramado, neblina, Festival de Cinema

Igor Natusch/Especial/JC
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Fernando Albrecht
Um certo ar londrino tomou conta da Serra Gaúcha na quarta-feira à noite. Ou será que o famoso fog londrino é que copia Gramado? Como tudo na natureza, o encanto de uns é a preocupação de outros. Não deve ser agradável subir até a Região das Hortênsias com essa cerração, como preferimos dizer.

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