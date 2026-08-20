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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 00:25

Visitantes em Gramado

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Jornal do Comércio
A média mensal de visitantes no primeiro semestre, em Gramado, foi de 401 mil, com mais de 5,6 milhões de pernoites. Os dados integram o boletim do Observatório do Turismo de Gramado.

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