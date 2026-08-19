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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 19:20

Um alerta histórico no andar superior do Mercado Público

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Um canto do andar superior do Mercado Público de Porto Alegre ainda registra um alerta que data da primeira metade do século 20. A proibição de jogar detritos no passeio público é acompanhada do valor da multa de 20 mil réis, moeda que antecedeu o cruzeiro. Nos anos 1930, um conto de réis ou um milhão de réis representava cerca de 3 a 4 salários-mínimos da época. O salário médio urbano rondava os 200 a 300 mil réis mensais.

O furo é mais embaixo I

Antes da campanha eleitoral começar, quatro dos seis principais candidatos a presidente  da República trocaram seus marqueteiros, atividade que ganhou novos contornos com o advento das redes sociais. Marqueteiro do B adquiriu vida própria e agora se chama estrategista de imagem. A imagem bem trabalhada pode ganhar uma eleição, mas ele é como treinador de futebol.


O furo é mais embaixo II

O melhor deles não consegue transformar perna-de-pau em craque. Existe outra tendência comum entre políticos desconfiados com falsos milagreiros, mas que cometem um pecado capital: achar que filhos, filhas, mulher ou irmão entendem mais do riscado do que profissionais do ramo. Já levou muito candidato à ruína eleitoral.

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