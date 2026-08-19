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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

Teatro e cinema

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Jornal do Comércio
Em sua trajetória, também se destacou no teatro e em pelo menos um grande papel no cinema, a sofrida Rosa, do filme "O Pagador de Promessas", de 1962, de Anselmo Duarte.

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