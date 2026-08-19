Tamanho não é documento

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
O STF decidiu que as prefeituras não podem aumentar o valor do IPTU pelo critério de um terreno ser maior que o outro. A decisão estabelece um parâmetro nacional para a cobrança do imposto.

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