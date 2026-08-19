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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

Porque se deve tanto

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Jornal do Comércio
Em janeiro deste ano, o Ministério do Trabalho registrava mais de 17 milhões de contratos no Crédito do Trabalhador para 8,5 milhões de trabalhadores, cerca de dois por pessoa. E o Banco Central, em relatório divulgado em abril, contava 15,8 milhões de brasileiros em endividamento de risco. Os números foram coletados por Haroldo da Silva, presidente do Corecon- SP. A queda da produtividade é uma das consequências. Uma pessoa endividada não rende o que deveria.

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