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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

La donna è mobile

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Jornal do Comércio
Como era de esperar, já surgem "pesquisas" frias, que utilizam nomes de institutos consagrados com percentuais por vezes absurdos, gentileza da Inteligência Artificial. Como a maior parte da população prefere acreditar em lobisomem do que em seres de carne e osso, a confusão se estabelece. De tudo que já se leu nas pesquisas para presidente da República só uma coisa é certa: é aparente a imobilidade dos candidatos. Como na ópera Rigoletto, a dona é volúvel.

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