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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

Pontes longe demais

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Jornal do Comércio
Nota sobre o mau estado de conservação de 547 pontes federais no Brasil e a curiosidade em saber como estão as nossas levou a um comentário de um engenheiro. Ele diz que, até onde sabemos, elas são inspecionadas visualmente e só na superfície. Com drones seria possível fazer uma remessa mais acurada, mas ele não tem notícia que eles sejam utilizados aqui e alhures. A página gostaria de uma posição do Daer e EGR sobre o assunto.

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