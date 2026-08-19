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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

As contas do Luciano

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Jornal do Comércio
Luciano Hang, das lojas Havan fez as contas. Se fosse possível somar todo o tempo de casa de 300 colaboradores da Havan que completam, em 2026, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa, o resultado seria 3.890 anos. A Havan é um exemplo de gestão, embora muita gente torça o nariz pelo seu sucesso. Parece que o véio da Havan, como ele se define nos comerciais de TV, passa ao largo da crise.

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