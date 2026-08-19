A chapa esquentou

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
A divulgação, pela Polícia Federal, de que Lulinha e a lobista Roberta Luschinger trocaram mensagens em que aparece a frase "nosso futuro é Suíça" pode ser interpretada por quem acredita em Papai Noel como convite para conhecer os belos Alpes. Se for para assuntos bancários, é falta de imaginação. Tem Curaçau, Liechtenstein, ilha Jersey...

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