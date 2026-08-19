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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

Nada será como antes

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Jornal do Comércio
Nenhum dos dois ponteiros nas pesquisas para presidente está conseguindo atrair apoiadores como em anos anteriores. Flávio Bolsonaro (PL) só conseguiu reunir 15% do que o seu pai conseguiu em Copacabana em 2022. Lula escolhe cidades em que não seja vaiado. E sua equipe chega a proibir o uso de drones para colher imagens da multidão que se pensava que ele fosse atrair.

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