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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

Começo chocho

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Jornal do Comércio
Em outras eleições, o início oficial da campanha eleitoral enchia as ruas e espaços vagos de propaganda dos candidatos. Nesta, as redes sociais tomaram o lugar das ruas, que só devem encher mais adiante. Custa caro.

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