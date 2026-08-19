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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:25

Glória Menezes

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Jornal do Comércio
Morreu, ontem, aos 91 anos, uma das grandes atrizes da história do Brasil. Natural de Pelotas, a gaúcha Glória Menezes marcou os palcos, o cinema e a televisão brasileira em mais de 60 anos de carreira. Ela vivia no Rio de Janeiro. Foi mocinha ou vilã em mais de 40 títulos televisivos. Casada por muitos anos com o ator Tarcísio Meira, de quem era viúva, ela fez par romântico com o marido em diversas produções.

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