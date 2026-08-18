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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 19:53

Qual será o destino do Largo Glênio Peres?

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Durante anos discutiu-se o destino do Largo Glênio Peres, se deveria ficar como está para servir de palco para eventos ou espaço para o ir e vir de pedestres. Excetuando as diversas feiras, o Largo com o nome de um dos mais combativos vereadores que a cidade já teve, agora é área azul. Lotada quase sempre, por sinal. Se o Centro de Porto Alegre voltar à vida de noite, será pequeno para tanto automóvel.

Glória Menezes

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