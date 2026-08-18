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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

A soma de todos os medos

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Jornal do Comércio
Entre 15 tipos diferentes de criminalidade, 66% dos brasileitos tem "medo" ou "muito medo" de serem assaltados, indica pesquisa da Meio/Ideia publicada pelo jornal O Globo. A maioria dos candidatos à presidência da República afirma que cuidará do tema, a maior parte com propostas vagas.

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