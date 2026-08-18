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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

Bom resumo

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Jornal do Comércio
A largada da campanha pelos dois principais candidatos teve uma boa definição do site Poder360: Lula repetiu a cantilena do seu passado sindical e Flávio Bolsonaro não tem o apelo do pai.

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